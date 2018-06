Americana vai sediar Campeonato Brasileiro de BMX

Entre 700 e 800 ciclistas devem se reunir em Americana, nos dias 7 e 8 de julho, para a disputa do Campeonato Brasileiro de BMX. Esse é o número esperado por Allan Jonas Duarte, o Aladin, presidente do ABC (Americana Bicicross Clube), umas das entidades responsáveis pela organização. O torneio será no Complexo Esportivo Ayrton Senna.

A competição não acontecia na cidade desde 2010. As inscrições devem ser feitas até 2 de julho, pelo site da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo): www.cbc.esp.br. Apenas atletas filiados à confederação podem participar do evento. Até esta sexta-feira, havia 400 inscritos.

“É a principal prova do calendário nacional no ano de 2018. Com toda certeza, será a prova com maior número de inscritos no ano. E também esperamos quebrar o recorde de maior número de inscritos numa prova de BMX nacional”, disse Aladin.

Foto: Divulgação

Na pista, a programação começará no dia 5, com a realização dos treinos oficiais, que também vão ocorrer nos dois dias seguintes. A competição em si terá início no dia 7 e vai se prolongar até o dia 8. Paralelamente às provas, também haverá um festival de food truck, de acordo com o presidente do ABC.

“Esse festival tem como objetivo, obviamente, servir o público do evento. Teremos aproximadamente de 1,5 mil a 2 mil pessoas que ficarão permanentemente no local do evento, acompanhando as provas, trabalhando, acompanhando os atletas. E [servir] também, principalmente, o público de Americana e região que vai prestigiar o evento”, afirmou.

Aladin ainda destacou a importância do evento para a economia do município. Segundo ele, o campeonato promete beneficiar os setores hoteleiro e de alimentação, principalmente porque os atletas de bicicross costumam ir aos locais de competição com a família.

“Essa prova sendo muito bem realizada, e nós acreditamos muito no sucesso dela, coloca Americana novamente no cenário mundial do esporte, como uma referência mundial. Tendo em vista que já realizamos, no ano de 2009, uma competição internacional aqui, que foi o Campeonato Sul-Americano”, lembrou.