Americana traz dois bronzes da Copa São Paulo de judô

Dois dos três judocas da Associação Moura de Judô, de Americana, que participaram da Copa São Paulo de Judô no último domingo (17) voltaram para casa com medalhas. Matheus Alcântara, na categoria Sub-11 meio leve, e Guilherme de Oliveira Silva, no Sub-11 superligeiro, garantiram o bronze no torneio, em São Bernardo do Campo.

Cerca de três mil atletas, de diversos estados e também de países como Chile, Argentina e Paraguai, estiveram presentes no evento. Americana foi representada pela associação comandada pelo professor Nelson de Moura.

“Um campeonato fortíssimo. Grandes combates entre a garotada. Mesmo sendo de baixa idade e a gente não podendo cobrar muito, eles foram lá e fizeram o dever de casa”, diz Moura.

Além dos dois premiados, também competiu pela associação o atleta Mateus de Oliveira Lúcio, na categoria Sub-13 ligeiro – ele avançou até a fase final do torneio.

A Copa São Paulo continua sábado, novamente com chances de medalha para Americana com Diogo Alcântara no Sub-15 meio médio