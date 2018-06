Americana será palco dos Jogos Escolares em agosto

Americana vai sediar, entre 9 e 19 de agosto, a final estadual dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo). Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, o evento deve reunir cerca de 5 mil alunos de todas as partes do Estado, de 13 a 14 anos de idade. A informação foi revelada nesta terça-feira pelo secretário Osvaldo Klein Neto, o Foca.

Ele apontou que, como a competição será em Americana, os estudantes da cidade não terão dificuldade de deslocamento. “Em todas as modalidades, possivelmente vamos ter a nossa cidade sendo representada com alguma escola. O que acontece? Se esse convênio fosse feito com outra cidade, se não tivessemos trazido esse convênio para cá, poderia ser que a gente não participasse desse grande evento”, disse. Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

De acordo com Foca, o convênio prevê custeio de R$ 650 mil por parte do Estado e contrapartida da prefeitura no valor de R$ 2 mil. “Alguns materiais que são comprados através do convênio ficam para a cidade, para a manutenção da cidade. Então, em algumas praças que estão precisando de manutenção, a gente consegue dar um suporte através desse convênio”, comentou.

A SELJ (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude) comunicou que o torneio seria em Adamantina, neste mês, mas a prefeitura local desistiu de recebê-lo. A pasta resolveu, então, levar os Jeesp para Americana. “Já está batido o martelo”, afirmou a diretora da divisão de esportes da SELJ, Silvia Musto.

A Secretaria Municipal de Esportes, agora, está em busca de locais para alojamento das delegações. Nesta terça-feira, Foca tratou do assunto com a dirigente regional de ensino de Americana, Joseana Caltarossa Moreira, que estuda quais escolas poderá liberar para esse fim. A definição deve ocorrer nesta quarta-feira, quando ela se reunirá com os diretores das unidades da regional, que também abrange Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Os Jeesp contam com oito modalidades: atletismo, basquete, dama, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Para a realização do evento, a prefeitura vai ceder o Centro Cívico e as praças de esporte dos bairros São Vito, Antonio Zanaga, Nova Americana e Jardim Ipiranga. A competição garante vaga para os Jogos Escolares da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).