Americana será palco do Pan-Americano de BMX em 2019

Sede do último Campeonato Brasileiro de BMX, Americana subiu mais um degrau na modalidade. A cidade será palco do Pan-Americano de 2019, nos dias 25 e 26 de maio. O torneio vai acontecer no Complexo Esportivo Ayrton Senna, no entorno do Centro Cívico, e deve reunir cerca de 800 atletas das Américas.

O evento é promovido pela Copaci (Confederação Pan-Americana de Ciclismo) e, de acordo com a CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), tem impacto no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de 2020, que serão em Tóquio, no Japão.

A definição da sede ocorreu nesta quarta-feira (7), quando o secretário interino de Esportes, Ricardo Hetzl, se reuniu com representantes do bicicross. O encontro contou com as presenças de Kleber Santos, coordenador da CBC; Luis de Oliveira, diretor do ABC (Americana Bicicross Clube); Abimael Valadares, subsecretário de Esportes; Odail de Oliveira, coordenador de modalidades da pasta; e do patrocinador Reginaldo Marques.

“A realização do Pan confirma o grande potencial que o Brasil tem para realizar grandes eventos. Os nossos atletas terão uma grande oportunidade de disputar um título continental em casa, contando com o apoio massivo da torcida brasileira”, disse Kleber Santos.

Foto: Marília Pierre/ Prefeitura de Americana

Segundo a prefeitura, a Copaci decidiu trazer o Pan-Americano a Americana por indicação da CBC e da Federação Paulista de Ciclismo. O que pesou a favor da cidade foi o Brasileiro deste ano. Em julho, o município sediou a etapa única do Nacional, que teve a participação de 830 pilotos.

“Após longas tratativas e negociações, enfim deu certo e vamos sediar esse evento de extrema importância para a modalidade. Entre os grandes campeonatos, o Pan-Americano fica abaixo somente do Mundial de Bicicross e das Olimpíadas. Fico muito contente em fazer parte deste momento, e é motivo para comemoramos, pois é mais um campeonato que Americana está à frente e é escolhida para ser sede”, declarou Ricardo Hetzl.

No fim de semana passado, a pista do Complexo Esportivo Ayrton Senna também recebeu a oitava e penúltima etapa do Campeonato Paulista organizado pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross). O espaço fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 300, Werner Plaas, e serve como centro de treinamento para a equipe do ABC.