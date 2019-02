Americana recebe a 1ª Copa do Brasil de Badminton

Americana recebe a primeira edição da Copa do Brasil de Badminton a partir desta quinta-feira (21). O torneio ocorre no Complexo Esportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e se estende até este domingo (24). A cerimônia de abertura está marcada para as 9 horas desta quinta. Os jogos começam logo em seguida à solenidade.

O campeonato terá a participação de 118 atletas de oito estados do País. Eles vão disputar as categorias Principal e Jovens, esta última dividida em cinco classes: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19.

Cada categoria será composta pelos 16 melhores do ranking nacional de 2018. O vencedor se classifica para o Campeonato Sul-Americano deste ano, marcado para dezembro, no Peru.

A Copa do Brasil conta com a organização da Confederação Brasileira de Badminton, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Atletas de destaque nacional e internacional confirmaram presença na competição, como Lohaynny Vicente, que disputou os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro; Jaqueline Lopes Lima, medalhista de bronze nas Olimpíadas da Juventude de 2018, na Argentina; e os jogadores da seleção que conquistou o terceiro lugar no Pan-Americano de Equipes Mistas de 2019.

Desde o ano passado, Americana também é sede da seleção brasileira da modalidade. O secretário de Esportes, Eudaldo Cardoso, o Paraná, apontou que o evento desta semana deve alavancar ainda mais a modalidade no município.

“É um orgulho e uma satisfação para a cidade de Americana receber a primeira Copa do Brasil de Badminton, um esporte que vem crescendo e se destacando no Brasil. Americana possui a sede da confederação brasileira e o evento contribuirá para o fortalecimento da modalidade e possibilitará o investimento na formação de novos atletas”, comentou.