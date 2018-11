Americana mantém o posto de 2ª melhor

Nos Jogos Abertos do Interior, Americana se manteve como a segunda melhor cidade da 4ª Região Esportiva, que tem sede em Campinas. A primeira foi Indaiatuba. O evento acabou neste sábado, em São Carlos.

Na classificação final, Americana alcançou o 28º lugar, com 45 pontos, enquanto Indaiatuba ficou em 11º, com 110. Nos Jogos Regionais da 4ª Região, em julho, as duas cidades também ficaram nas duas primeiras posições, com Indaiatuba na liderança.

Nos Abertos, a delegação americanense somou três medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze. “Os resultados de cada modalidade foram frutos do empenho e dedicação de cada atleta e membros da comissão técnica”, disse o subsecretário municipal de Esportes, Abimael Valadares.

Além de Americana, a RPT (Região do Polo Têxtil) também esteve representada pelos municípios de Santa Bárbara d’Oeste, 33º colocado, Hortolândia, 38º, e Sumaré, 127º.

O pódio da competição contou com São José dos Campos em primeiro, São Bernardo do Campo em segundo e, por fim, Santos, que ficou em terceiro lugar.