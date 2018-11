Americana inicia preparação para Jogos Abertos na segunda

A Secretaria de Esportes de Americana começará a se mobilizar para a 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior na próxima segunda-feira, quando funcionários da pasta iniciarão a preparação do alojamento da delegação na Escola Estadual Professor Orlando Perez, em São Carlos, cidade-sede do evento. A disputa acontece entre os dias 14 e 24.

Cada equipe embarcará para os Jogos na véspera da respectiva estreia, de acordo com o secretário interino de Esportes, Ricardo Hetzl. Conforme o LIBERAL noticiou nesta quarta, Americana estreia em quatro modalidades no dia 14. Em três delas, o município está na elite do torneio: basquete feminino, futsal feminino e tênis masculino. A quarta é o tênis de mesa masculino, na segunda divisão. Todas os compromissos são válidos pela categoria Sub-20. Foto: Divulgação

“Estamos com uma expectativa legal, para um trabalho bem feito. Infelizmente, no sorteio não tivemos muita sorte em relação a algumas modalidades, em que nós pegamos algumas cidades difíceis, já com um time formado, na primeira divisão. Mas estamos bastante ansiosos e otimistas em relação ao nosso desempenho. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas estamos bastante animados. Se tudo correr bem, até dia 23, teremos modalidade participando dos Jogos ainda”, disse Hetzl.

Segundo o secretário, há uma licitação na prefeitura para contratação de dois ônibus que transportarão as equipes. Um deles levará atletas para São Carlos no primeiro dia, e o outro, no segundo. “Conforme vai acabando, vem retornando, pega modalidade nova e vai para lá. Então vai ficar nesse

bate e volta”, afirmou.

Na cidade-sede dos Jogos, também haverá uma van e um carro, que conduzirão os americanenses do alojamento para os locais de competição. A delegação americanense conta com cerca de 200 integrantes, entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e apoio. O município tem 13 equipes na primeira divisão e cinco na segunda.

Todas conquistaram classificação para os Abertos em julho, durante os 62º Jogos Regionais, que ocorreram em Santa Bárbara d’Oeste. Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara também representarão a RPT (Região do Polo Têxtil) nos Abertos.