Americana inicia os Abertos com duas vitórias

Americana estreou com o pé direito nas competições Sub-20 de tênis masculino e futsal feminino, nos Jogos Abertos do Interior. Nas duas modalidades, o município venceu com facilidade os confrontos desta quarta-feira (14), primeiro dia de evento. A disputa ocorre em São Carlos.

Pela manhã, a equipe de tênis passou por Peruíbe, com duas vitórias em dois jogos. Não houve, assim, partida de desempate. Nos dois duelos, os atletas da cidade ganharam por 2 sets a 0. Lucas Cherione aplicou um duplo 6/0, enquanto Samuel Souza fez 6/1 e 6/0.

O compromisso foi válido pelas oitavas de final. Nas quartas, Americana enfrentará Rio Claro. O desafio está marcado para esta quinta (15), às 10 horas. O grupo é liderado por José Carlos Maciel da Silva, o Carlinhos, presidente da Liga Americanense de Tênis.

Foto: Reprodução / Facebook @prefeiturasaocarlos

Durante a tarde, o time de futsal feminino goleou Guará por 6 a 0. As meninas voltarão à quadra nesta quinta, às 11 horas, para a segunda rodada do torneio. O adversário será São Vicente.

Representada pela Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana), Americana está no Grupo A, que também conta com Votuporanga. A equipe chegou aos Abertos como campeã dos Jogos Regionais.

No basquete feminino Sub-20, por outro lado, o time americanense largou com derrota para Osasco, por 75 a 25. As jogadoras do projeto ADCF Unimed/Sicoob UniMais vão buscar a reabilitação nesta quinta, às 9 horas, diante de Lençóis Paulista.

As três equipes que entraram em ação nesta quarta disputam a primeira divisão. À noite, houve a cerimônia de abertura no Ginásio Poliesportivo Nilton Laion.

PROGRAMAÇÃO. Nesta quinta, Americana tem estreia marcada para as seguintes modalidades: ciclismo masculino, na modalidade bicicross, a partir das 8 horas; tênis feminino Sub-20, contra Peruíbe, às 8 horas; tênis de mesa masculino Sub-20, contra Barretos, às 9h30; e damas, a partir das 13 horas.