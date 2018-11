Americana é campeã na ginástica artística

A equipe de ginástica artística de Americana foi campeã do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal, na categoria Sub-14. O grupo venceu a quarta e última etapa do campeonato e, de quebra, faturou o título da temporada, no último sábado. A disputa ocorreu em Indaiatuba e serviu como preparação para os Jogos Abertos do Interior.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Três atletas da equipe ficaram entre as oito melhores do ano: Alícia Garcia da Silva, Pollyana Charantola e Aline da Silva Trindade. O grupo também contou com as ginastas Marcela Pignanello, Isabella Campanha Ferreira, Gabriela Russo Iwamoto, Sophia Weisberg e Giovana Leitão de Carvalho. As treinadoras são Marinilse Scanavacki, a Pingo, e Diara Lida.

Na classificação geral, Paulínia conseguiu o segundo lugar, enquanto Indaiatuba alcançou a terceira posição. As duas equipes subiram ao pódio, assim como Americana. Durante a quarta etapa, três americanenses se destacaram nos aparelhos: Alícia, primeira colocada no solo e segunda no salto; Pollyana, vice-campeã na trave e no individual geral; e Marcella, que conquistou medalha de ouro na trave e de bronze no solo.

Nos Jogos Abertos do Interior, em São Carlos, a equipe disputará a primeira divisão, após o título obtido nos Jogos Regionais, realizados em Santa Bárbara d’Oeste, em julho. As provas da modalidade estão marcadas no próximo dia 23.