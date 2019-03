Americana conta com 3 convocados ao Mundial de kung fu

O atleta e professor de kung fu da Bien-Hoo Americana, José Carlos Barbosa, e os atletas da Família HU, Simone Mara Giraldi e Marcelo Vinicius Giraldi de Oliveira, foram convocados para a seleção brasileira de kung fu tradicional. A seleção representará o País e também Americana durante o 8º World Kungfu Championship, na cidade de Emeishan, na China, entre os dias 14 e 19 de junho deste ano.

Foto: Divulgação

A convocação foi anunciada no começo de março, durante os treinos classificatórios da Confederação Brasileira de Kung Fu, em Campinas. “Fico muito feliz de mais uma vez poder representar o Brasil e também Americana em mais um campeonato de kung fu na China. Lá estarão reunidos os melhores atletas do esporte, numa competição de alta qualidade. Agradeço o meu patrocinador, Shopping Via Direta, que sempre acredita em mim e me auxilia em todos os campeonatos”, disse Barbosa.

Barbosa já participou de cinco Mundiais na China como atleta e conquistou oito medalhas. Ele é, também, um dos técnicos da seleção brasileira de kung-fu tradicional e conta com apoio da Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Esportes, e da academia BioCorpus.

Já Simone e Marcelo representaram o Brasil pela seleção no ano passado no Sul-Americano, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Simone conquistou ouro em mãos e prata em armas longas. Já Marcelo conquistou prata em mãos e ouro em armas longas.

Agora, pela primeira vez, foram convocados para o Mundial na China. Eles comemoram a convocação e seguem em busca de patrocínio para garantir presença no evento.