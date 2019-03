Americana abre corrida por título estadual de BMX

Superar os resultados do ano passado é a meta do ABC (Americana Bicicross Clube) no Campeonato Paulista de BMX, que tem início neste domingo, em Indaiatuba. Ao todo, 29 atletas defenderão o município no certame.

Em 2018, o BMX de Americana terminou em quarto dentre 21 equipes – a campeã foi a Associação Votorantinense. “O ano passado foi bom, porém não tão eficaz com resultados que eram desejados. Estamos trabalhando esse ano para não cometer os mesmos erros e colocar mais campeões”, disse o treinador e atleta André Fassina.

Dois atletas se sagraram campeões no individual: Caroline Vitória Rossi Amazonas na classe Girls 15 e 16, enquanto Tiago Bueno de Oliveira levou no Boys 9 anos. Ambos compõem o elenco desta temporada e estão entre as maiores apostas, além de Julia Alves, Samuel Pereira, Igor do Amaral e Gael Doná.

A edição atual terá dez etapas, disputadas entre este domingo, na pista Luis Cláudio Katayam, e o fim do ano, na última delas, em Americana, de 30 de novembro e 1° de dezembro.