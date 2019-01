Al-Attiyah vence quarta etapa e abre vantagem na liderança do Rally Dakar

O catariano Nasser Al-Attiyah ampliou sua liderança na classificação geral do Rally Dakar nesta quinta-feira, ao vencer sua segunda etapa da edição deste ano, em quatro disputadas. Ele superou o francês Stephane Peterhansel e terminou o dia com vantagem confortável na ponta.

Al-Attiyah e Peterhansel entraram nesta quinta como principais rivais na luta pela liderança. E corresponderam às expectativas ao longo dos 664km percorridos entre as cidades de Arequipa e Tacna, dos quais 351km foram cronometrados.

Apesar da disputa intensa, quem levou a melhor foi o catariano. Ao lado do francês Matthieu Baumel, ele cravou 03h38min49s nesta quinta, quase dois minutos à frente de Peterhansel e David Castera, que marcaram 03h40min41s. Com o resultado, Al-Attiyah soma 12h12min57s na classificação geral, contra 12h21min52 de seu rival.

A terceira colocação na etapa desta quinta foi do polonês Jakub Przygonski, que subiu para a quarta posição no geral. Ele está atrás do espanhol Nani Roma, que foi o quarto no dia e está em terceiro na classificação do evento.

MOTOS – Entre as motos, a liderança também foi ampliada. Aproveitando o abandono de um dos favoritos ao título, o espanhol Joan Barreda, ocorrido na quarta, o norte-americano Ricky Brabec entrou nesta quinta ocupando a ponta, venceu a etapa e deu mais um passo rumo ao título do Rally Dakar.

Brabec completou a distância em 3h40min30s, com vantagem confortável para o segundo colocado da etapa, o austríaco Matthias Walkner, que marcou 03h46min49s. O terceiro lugar ficou com o australiano Toby Price, com 03h47min37s.

Diante deste cenário, Brabec é o líder da classificação geral com 12h33min, pouco mais de dois minutos à frente do chileno Pablo Quintanilla, apenas 14.º nesta quinta, que tem 12h35min19s. A terceira colocação agora é de Toby Price, que chegou a 12h37min22s.

A quinta etapa do Rally Dakar acontecerá nesta sexta, quando os pilotos vão percorrer 714km entre Tacna e Arequipa, dos quais 517km serão cronometrados. Esta edição foi reduzida e terá todas as suas 10 etapas ocorrendo no Peru, até o próximo dia 17.