ADCF Unimed/Sicoob é campeã no Sub-13 da ARB

A equipe de basquete feminino ADCF Unimed/Sicoob UniMais conquistou, neste sábado (10), o título do campeonato Sub-13 da ARB (Associação Regional de Basquetebol) de Iracemápolis. Na final, o time americanense derrotou a Prefeitura de Itatiba por 44 a 41. A partida aconteceu no ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro.

A ADCF/Sicoob se manteve à frente no placar desde o primeiro tempo. No intervalo, a equipe vencia por oito pontos de diferença. O time, porém, caiu de rendimento entre o terceiro quarto e a primeira metade do último período, segundo a técnica Grasiele Rezende. “O grupo perdeu um pouquinho da agressividade no ataque, o que permitiu que o adversário encostasse no placar”, comentou. Foto: Divulgação

No entanto, as meninas retomaram o ritmo do início do jogo e sacramentaram a vitória. “Elas foram guerreiras e não desistiram. Voltaram a acreditar na proposta de ser agressiva no ataque, e conseguimos vencer. Muito orgulho dessas meninas. Mesmo com tão pouca idade, não desistiram, e isso foi o ingrediente essencial para o título”, afirmou.

A treinadora classificou o duelo como “eletrizante”, com direito a “muita emoção”. Ao fim do confronto, o time de Americana recebeu o troféu de campeão. A competição contou com cinco etapas ao longo do ano, em diferentes cidades do Estado de São Paulo. As duas melhores equipes do circuito se classificaram para a decisão.

ABERTOS. Nesta semana, a ADCF Unimed/Sicoob UniMais ainda representará Americana na 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, em São Carlos. A equipe jogará a primeira divisão da categoria Sub-20. A estreia do time vai ocorrer nesta quarta-feira (14), contra Osasco, às 9h30.

Americana está no Grupo C, que também conta com Lençóis Paulista, além de Osasco. O torneio da modalidade será disputado, ao todo, por 13 equipes, divididas em quatro chaves.