Maior campeão, Sevilla atropela United e desafia Juventus na semi da Liga Europa

Maior campeão da Liga Europa, com seis títulos, o Sevilla está entre os quatro melhores após eliminar, com méritos, o forte Manchester United. Com atuação soberana no Ramón Sánchez Pizjuán, fez 3 a 0 nesta quinta-feira para carimbar o passaporte às semifinais. O próximo rival será a Juventus, que passou pelo Sporting com 1 a 1 em Lisboa. A outra eliminatória será entre Bayer Leverkusen e a Roma de José Mourinho.

Depois de reagir em Old Trafford e buscar o 2 a 2 após sair em desvantagem de dois gols, desta vez o Sevilla adotou postura diferente. Diante de seu torcedor, trocou a apresentação precavida da ida pela ousadia. E jogar no ataque rendeu vantagem no placar rapidamente.

O United tinha a bola dominada e De Gea tocou para Maguire. A marcação sob pressão cresceu e o defensor acabou chutando a bola em cima de En-Nesyri. Lamela pegou a sobra e abriu o placar com somente 7 minutos.

O Sevilla seguiu na frente e dando enorme trabalho para De Gea. O goleiro saiu arrojado nos pés de En-Nesyri e ainda parou chutes de Lamela. Suso ainda pediu um pênalti em possível toque de mão ignorado pela arbitragem.

Do outro lado, o time inglês sofria para criar algo. Quando chegou, a finalização acabou fraca e fácil para Bono segurar. Antony bateu nas costas do companheiro Sabitzer e Bissaka pegou sem força a sobra, mesmo livre e em ótima condição de empatar.

Em nova pressão na saída dos espanhóis, desta vez foi Casemiro quem perdeu a bola ao passar equivocadamente para o lado. Acuña recebeu e cruzou para Ocampos dominar com tranquilidade e bater forte para ampliar aos 39. O VAR, contudo, acusou impedimento do lateral, para enorme frustração do cheio Ramón Sánchez Pizjuán.

As lamentações pelas oportunidades desperdiçadas deram lugar à alegria logo no primeiro minuto da etapa final. Cobrança de escanteio de Rakitic e o zagueiro Badé desviou de cabeça/ombro para encobrir De Gea. Totalmente entregue, o United era sufocado e não fosse o goleiro, o massacre estaria ainda maior após dois milagres aos cinco minutos.

O United só conseguiu ameaçar após trocas de Erik Ten Hag. Aos 26, Eriksen bateu falta raspando. Rashford também apareceu bem. Mas o Sevilla jamais viu sua cômoda situação em campo ameaçada e garantiu a festa da torcida em nova falha inglesa. Após um bicão para frente, De Gea saiu errado da área e deixou a bola nos pés de En-Nesyri que definiu o placar.

Depois de anotar somente 1 a 0 em Turim, a Juventus sabia que não teria vida fácil em Portugal. Rabiot até colocou o time na frente aos 9, mas a reação foi rápida e Edwards, de pênalti, empatou aos 20. Viesse a virada e a vaga iria para a prorrogação. Mas os italianos souberam se defender para celebrar uma dura classificação.

Depois de empatar em casa, o Bayer Leverkusen acabou com a boa fase do Union St. Gilloise ao golear, como visitante, por 4 a 1. Diaby e Bakker abriram boa vantagem ainda no primeiro tempo. Frimpong ampliou na etapa final, Terho fez o de honra e Hlozek transformou a vitória em goleada já no fim para carimbar a vaga aos alemães, que agora encaram a Roma, que precisou da prorrogação para eliminar o Feyenoord. Com dois gols no tempo extra, avançou com 4 a 1.

No estádio Olímpico, a equipe da casa saiu na frente com Spinazolla, devolvendo o 1 a 0 da ida. O brasileiro Igor Paixão igualou o placar aos 35 da etapa final, o que dava a vaga aos holandeses. Mas Dybala garantiu a prorrogação com gol salvador aos 44.

No tempo extra, o jogo seguiu aberto e bem disputado, Igor Paixão teve boa chance e falhou. Ibañez cabeceou na trave. A pressão da Roma surtiu efeito aos 10 minutos. El Shaarawy ampliou após cruzamento preciso de Abraham. Pellegrini definiu no começo da segunda etapa após rebote em finalização de Abraham. O gol só foi validado após consulta ao VAR pelo lance do atacante, na mesma linha do defensor.