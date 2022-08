Esporte Maicon vê Santos em evolução com Lisca: ‘Seremos mais competitivos no 2º turno’

O técnico Lisca acompanhou o Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo das tribunas da Vila Belmiro. Na beira do campo, ele dirigiu o time em empates contra Fortaleza (0 a 0) e Fluminense (2 a 2). Apesar de ainda não ter vencido na nova casa, o comandante ganha elogios do experiente Maicon pelas ideias implantadas. Satisfeito com o começo do novo trabalho, o zagueiro vê evolução e promete uma equipe muito mais competitiva no segundo turno, na busca por vaga à Copa Libertadores.

O Santos ocupa apenas a nona colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e ainda corre risco de perder o mando de campo na Vila Belmiro por julgamento no STJD na próxima semana em decorrência dos incidentes no clássico com o Corinthians. Mesmo assim, o discurso de Maicon mostra astral renovado na equipe após a troca de Fabián Bustos por Lisca.

“Não vejo nossa equipe tão defensivamente. Lisca pegou o time como a segunda menos vazada, sem sofrer tantos gols, mas essa não é a maneira como temos trabalhado”, garantiu o defensor. “Contra o Fortaleza poderíamos ter vencido facilmente. Cada jogo tem uma estratégia diferente, não adianta ir para cima do Fluminense de qualquer jeito, é uma grande equipe e você corre sério riscos de sofrer gols. Mas jogamos de igual para igual, ambos poderiam vencer e até merecemos mais no fim”, disse. “A estratégia é de acordo com o adversário, estamos em um bom caminho, temos boa dinâmica, basta encaixar a parte de organização, e nos dois últimos jogos já melhoramos muito. Podemos corrigir muito mais coisas e vamos mostrar um Santos muito competitivo no segundo turno.”

Lisca tem sua segunda semana livre para ajustar a equipe da maneira que gosta e vem se empenhando muito para isso. A volta a campo ocorre somente na segunda-feira, em visita ao Coritiba, e a ordem é explorar o momento delicado do oponente para voltar com a vitória do Couto Pereira.

“Nosso objetivo é buscar vaga na Libertadores e vamos fazer de tudo para conseguir o objetivo”, cravou Maicon, mostrando compreensão com algumas cobranças da torcida. “Todo mundo que se acostuma com coisas boas, quando ela não acontece, acha que está ruim. Grandes equipes precisam de resultado positivo”, enfatizou. “Igual comida. Você come coisa boa num dia, se acostuma e não vai gostar da ruim. Torcida tem direito de cobrar, porém discordo quando vem com violência, pois também sou torcedor.”

Na visão de Maicon, a história de glórias do Santos deve servir de espelho ao time, sobretudo aos mais jovens, para a retomada de busca por grandes conquistas. “Ninguém aqui gosta do resultado negativo. Temos de nos espelhar na história do Santos, passar isso para os jovens, muitos com 17, 18, 19 anos e que não conhecem a história grande do clube. Mas não podemos viver somente das histórias do passado, temos de trabalhar para obter nossas conquistas”, advertiu. “O que conquistei já é passado, tive meu legado e espero deixar meu nome escrito aqui com títulos. Não existem ídolos sem títulos. Campanha boa sem vitória não dá nada, não serve para nada.”