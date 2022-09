Maicon, ex-Grêmio e São Paulo, completa 37 anos e anuncia aposentadoria

O volante Maicon comunicou nesta quarta-feira, dia em que completa 37 anos, a decisão de se aposentar dos gramados. Fortemente identificado com o Grêmio e protagonista de uma passagem marcante pelo São Paulo, o agora ex-jogador estava sem clube desde que deixou o CRB. Jogou pela última vez com a camisa do time alagoano em vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, no dia 11 de junho, alguns dias antes de rescindir o contrato.

“Não podia ter escolhido data melhor. Dia muito especial para mim, amigos e família: DIA DO MEU ANIVERSÁRIO. Também é dia de me despedir do futebol”, escreveu Maicon nas redes sociais. “Meus agradecimentos ao Madureira, Fluminense, Bangu, Botafogo, MSV Duisburg, Figueirense, São Paulo, Grêmio e CRB. Foram nessas equipes que fiz minha trajetória dentro das quatro linhas com muitas alegrias, títulos e partidas marcantes nos mais de 600 jogos disputados. Nesses 18 anos de carreira conquistei 15 troféus, consegui ajudar com mais de 50 gols e fui lembrado pela seleção de meu país”.

Revelado pelo Fluminense, Maicon teve passagens por Bangu e Botafogo antes de ir para a Alemanha, onde defendeu o MSV Duisburg. Voltou ao Brasil para vestir a camisa do Figueirense e se destacou a ponto de chamar a atenção do São Paulo. Após jogar pelo time paulista de 2011 a 2015, conquistando o título da Sul-Americana, transferiu-se para o Grêmio, clube com o qual construiu grande identificação.

“Em especial, quero citar minha passagem pelo Grêmio, clube que me identifiquei, clube que mais atuei, conquistei nove títulos, marquei meu nome em clássicos Gre-Nal e fui muito feliz desde minha chegada. Quero deixar um agradecimento a todos os meus amigos, familiares, torcedores, companheiros de clube, treinadores com quem trabalhei, diretores e funcionários de todas as equipes onde eu passei, vocês todos fazem parte da minha história. Não deixarei o mundo da bola, mas agora estarei fora do tapete verde que me deu muitas alegrias e títulos! Até breve!”, escreveu.

Com a camisa gremista, o volante foi campeão da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017) e da Recopa Sul-Americana (2018). No âmbito regional, foi tetracampeão gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2021), além de ter vencido a Recopa Gaúcha. Deixou o Grêmio em agosto do ano passado, após sofrer com lesões.