Mafê quebra novo recorde sul-americano no Mundial e atinge índice olímpico nos 200m livre

Maria Fernanda Costa, a Mafê, continua fazendo história no Mundial de Esportes Aquáticos, se consolidando como a melhor nadadora do continente. Depois de bater o recorde sul-americano nos 400m livre, domingo, no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, repetiu a dose nesta terça-feira,. Agora nos 200m livre.

Mafê nadou para 1min57s11, superando a marca anterior em 0s17, e se garantiu na final dos 200m livre, que será disputada na madrugada desta quarta-feira. A nadadora brasileira ainda atingiu o índice olímpico para Paris-2024.

Será a segunda final individual de Mafê no Mundial de Doha. No domingo, ela ficou perto do pódio ao completar os 400m livre na quarta colocação. Para avançar à decisão dos 200m, além do recorde, ela fez a sexta melhor marca das semifinais.

Terceira em sua semifinal, ficou atrás das australianas Shayna Jack, com 1min56s80, terceira no geral, e de Brianna Throssell, que nadou para 1min17s09. Entre as melhores marcas das semifinais estão a neozelandesa Erika Fairweather, com 1min15s75, e Siobhan Bernadette Haughey, de Hong Kong, com 1min56s04.

Na final dos 200m livre, o brasileiro Guilherme Costa, o Cachorrão, não conseguiu acompanhar os rivais na final e acabou no oitavo e último lugar, com a marca de 1min46s87. O vencedor foi o sul-coreano Hwang Sunwoo, com 1min44s75.