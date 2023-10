Maccabi Haifa, de Israel, pede para Uefa adiar jogo da Liga Europa: ‘O mínimo que podem fazer’

O Maccabi Haifa, time de Israel que está disputando a atual edição da Liga Europa, pediu à Uefa que seu próximo compromisso no torneio continental seja adiado por causa da escalada do conflito com a Palestina, em curso há mais de uma semana após o grupo extremista palestino Hamas invadir o território israelense. O jogo em questão, válido pela terceira rodada da fase de grupos, é contra o Villarreal e está marcado para as 16 horas (de Brasília), no dia 26 de outubro, quinta-feira.

“Em um momento no qual todo o país está em conflito e se mobiliza para a defesa do Estado de Israel contra seus inimigos, está claro para qualquer um que tenha conhecimento disso que os esportes ficam em segundo plano”, disse Itzik Ovadia, presidente do clube, em comunicado. “Esperamos consideração. Isto é o mínimo que a comunidade do futebol europeu pode fazer por nós nestes tempos difíceis, quando o nosso país está sob uma guerra em que nossos melhores filhos estão na linha de frente”, completou.

O local da partida é o Madrigal, estádio do time espanhol, na cidade de Villarreal. Para a rodada seguinte, contudo, está programado o reencontro das equipes, dia 9 de novembro, em Haifa, Israel. O time israelense ocupa a última colocação do Grupo F da Liga Europa, com um ponto. A chave tem o Panathinaikos, da Grécia, em primeiro lugar, com quatro pontos, logo acima da Villarreal e do Rennes, da França, segundo e terceiro colocados, respectivamente, ambos com três.

O Maccabi Haifa não esta disputando o Campeonato Israelense neste momento, já que a competição foi suspensa por causa da guerra. A seleção de Israel, que tinha compromissos pelas Eliminatórias da Eurocopa na atual Data Fifa, conseguiu o adiamento das duas partidas que faria neste mês. Os jogos seriam contra a Suíça, em Tel Aviv, agora remarcado provisoriamente para 15 de novembro, e contra Kosovo, no país dos adversários, ainda sem data de reposição definida.