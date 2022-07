Lyon treina em mata na Holanda, Lacazette é atacado por vespas e vira desfalque

O que era para ser apenas um treino descontraído se transformou em grande dor de cabeça para o Olympique Lyon na Holanda. Durante as atividades da pré-temporada, o clube francês resolveu fazer uma atividade de paintball na mata sob o comando do “general” Lacazette e acabou pagando caro. O atacante sofreu diversas picadas de vespas, muitas no rosto, e está fora dos treinos e dos amistosos com o Willen II e o Feyernoord neste fim de semana.

Além do centroavante, Dembelé também não escapou do ataque dos insetos, mas com menor gravidade. Já está liberado e pronto para as atividades desta sexta-feira. Em contrapartida, o companheiro terá de se ausentar das atividades para tratamento contra as picadas sofridas.

De acordo com jornalistas franceses que acompanham o time na Holanda, o jogador ficou com o rosto bastante inchado e dolorido e, por isso, não teria tempo hábil para estar defendendo o clube neste sábado.

O Lyon fez questão de divulgar a “atividade de guerra” em suas redes sociais, mostrando Lacazette ao lado dos companheiros caracterizados de soldados e sorridentes antes do início do que se transformaria em um trágico trabalho.

De volta ao clube francês após cinco temporadas no Arsenal, Lacazette não esconde a ansiedade por jogar oficialmente pelo clube no qual foi revelado. Ele perderá os amistosos na Holanda e tentará se recuperar para embate com a Inter de Milão, dia 30, último teste antes da largada do Campeonato Francês.