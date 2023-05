Luxemburgo vê Paulinho como ponto positivo no Corinthians e mantém esperança

O Corinthians foi dominado pelo Atlético-MG e perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 0, no Mineirão, mas, segundo Vanderlei Luxemburgo, “alguma coisa boa aconteceu”. Em busca de dar um tom otimista ao seu discurso, o treinador corintiano manteve a esperança e apontou o volante Paulinho, novamente à disposição após ficar de fora do clássico com o São Paulo por lesão, como um dos pontos positivos da partida. Foi apenas a terceira aparição do experiente meio-campista no time titular neste ano.

“O resultado é ruim, mas não terminou, são 180 minutos. Tem o próximo jogo, vou me preparar. Alguma coisa boa aconteceu, fizemos a entrada de Paulinho como volante, jogou muito bem como conhecedor da posição, participou, desarmou, deu bom passe quando teve de dar bom passe. Acho que as mudanças que poderiam dar efeito diferente não deram o efeito esperado. A gente acerta e erra, faz parte do futebol. Jogo decisivo você não pode perder tempo de jogo. A estratégia de trazer o Atlético para o nosso campo deu certo. Tivemos a possibilidade de matar o jogo com o Fausto, tinha que dar de chapa, tentou de peito. Está tudo bem, tem mais 90 minutos”, afirmou o técnico alvinegro.

Luxemburgo estava pouco paciente durante a coletiva e se incomodou com algumas perguntas. Quando questionado sobre a posse de bola dominante do Atlético-MG e a estratégia adotada por ele de esperar o adversário no campo de defesa, usou o FlaFlu da última terça-feira para se defender.

“É estratégia, cara. Flamengo x Fluminense todo mundo enalteceu o Fluminense que ficou 45 minutos fechando ali atrás, a bola passava pra cá e passava pra lá, São coisas parecidas, você muito defeito de um lado e esquece de ver do outro. O Flamengo teve no segundo tempo no jogo lá muitos minutos de posse de bola. Agora, eu não posso fazer isso, e tendo possibilidade de fazer o gol?”, disse.

Ao responder o motivo de não ter feito as cinco substituições permitidas e se limitado a apenas três, foi ríspido. “Porque eu optei por não usar, bem simples”, afirmou. O treinador também lamentou não ter tido tempo para ver os resultados da entrada de Giuliano no lugar de Maycon , que estava pendurado, pois o Atlético abriu o placar logo após a substituição. “Eu tiro o Maycon, cartão amarelo, e quando eu faço substituição sai o gol. É muito complicado fazer análise desse jeito. O gol faz diferença”, defendeu-se.

Agora com três derrotas e dois empates sob o comando do Corinthians, Luxemburgo se prepara para continuar uma série muito complicada de jogos. O próximo desafio é com o Flamengo, no domingo, pelo Brasileirão. Em seguida, a missão é vencer o Argentinos Juniors, na Argentina, para seguir vivo na Libertadores. Depois, enfrenta o Fluminense, pelo Brasileiro, e reencontra o Atlético-MG no jogo de volta da Copa do Brasil.