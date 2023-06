Esporte Luxemburgo não se empolga com Sul-Americana e vai priorizar Copa do Brasil e Brasileirão

Ganhar a Copa Sul-Americana significa estar na Libertadores de 2024, o grande sonho do Corinthians neste segundo semestre. Mas Vanderlei Luxemburgo não está empolgado com a competição e revelou após os 3 a 0 sobre o Liverpool que o Corinthians vai priorizar a Copa do Brasil – está nas quartas de final – e o Brasileirão.

“Temos a Copa do Brasil, uma competição de seis jogos para tentar ganhar, e no Brasileiro é buscar a Libertadores. Copa do Brasil e Brasileiro são as prioridades”, mostrou sinceridade o treinador corintiano. “Se fosse a Libertadores, o peso seria outro”, admitiu.

Apesar de falar em buscar a vaga na Libertadores pelo Brasileirão, a verdade é que o Corinthians se preocupa, e muito, com a ameaça de queda. Com 12 pontos e na 15ª colocação, o treinador deu descanso aos titulares para tentar frear a boa fase do Red Bull Bragantino, que vem de três vitórias seguidas e 13 gols anotados. O jogo será domingo, na Neo Química Arena.

Luxemburgo aproveitou a coletiva pós-rodada desta quarta-feira para revelar que o futebol vistoso apresentado pelo Corinthians, com a molecada abusando das jogadas individuais e partindo para os dribles, não foi exclusividade de jogo com o Liverpool e que é uma tendência que ele tenta colocar no grupo todo.

“É que a gente não abre todo treinamento, mas o que mais incentivo é essa molecada a dar drible”, afirmou o treinador. “Foi característica do Brasil quando ganhou os Mundiais. Hoje temos a tática e perdemos no drible. Mas temos de seguir incentivando os jogadores a quebrar as linhas com dribles”, garantiu.

E esse time alternativo utilizado contra os uruguaios será o mesmo que tentará entrar nas oitavas de final da Sul-Americana, mesmo com Luxemburgo ignorando a competição. Ao dizer que as prioridades são outras, ele já deixa os meninos de sobreaviso para os dois embates dos playoffs, que serão sorteados na quarta-feira.