Luxemburgo monta Corinthians com esquema de pressão para reagir na Libertadores

Terceiro colocado no Grupo E da Libertadores e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se inspira na atuação diante do Flamengo para dar início a uma reviravolta nas competições que disputa em 2023. De olho no confronto com o Argentino Juniors nesta quarta, pelo torneio sul-americano, o treinador Vanderlei Luxemburgo tratou de mudar a postura do time.

Ele comandou uma atividade onde o time utilizou uma marcação sob pressão na saída de bola a fim de sufocar o rival argentino em seu campo em busca de uma vitória que comece a dar luz a uma possível classificação.

A marcação sob pressão e a diminuição de espaços é parte da estratégia do comandante. O comandante quer também mais atitude e iniciativa de seus comandados e programou ainda um trabalho de enfrentamento para estimular as jogadas individuais.

Terceiro colocado na chave, o Corinthians soma três pontos e só está na frente do Liverpool do Uruguai que tem duas derrotas e um empate. Após a vitória na estreia, o time paulista perdeu os dois confrontos que disputou. Diante da importância de obter um triunfo contra o líder da chave, na Argentina, Luxemburgo confia no poder de reação de seus atletas.

Na atividade desta segunda-feira, Fagner e Fábio Santos estiveram presentes. Luxemburgo, no entanto, ainda não definiu se os dois veteranos vão estar em campo desde o início. Bruno Méndez atuou improvisado na lateral-direita diante do Flamengo e agradou. Bidu também foi titular no Maracanã e a tendência é que deva iniciar o confronto.

A segunda-feira também foi dia de novidades. O clube anunciou o nome de Leonardo Hirao como novo integrante do departamento médico. Ele chega para o lugar de Julio Stancati, que deixou o Corinthians após 15 anos.