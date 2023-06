Luxemburgo faz mistério no Corinthians e não divulga relacionados para o clássico

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério e não divulgou a lista de relacionados do Corinthians para o clássico com o Santos, marcado para esta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do treino desta terça-feira foi a presença do zagueiro Murillo.

Com uma infecção na garganta, o defensor perdeu as últimas atividades do Corinthians e chegou a ser dúvida. No entanto, fez um trabalho de campo com os demais jogadores do elenco e pode aparecer entre os relacionados para o clássico.

Caso não venha a atuar, Murillo dará lugar a Caetano ao lado de Gil. Pressionado, Luxemburgo tem desfalques importantes para a partida. O treinador não terá Renato Augusto e Paulinho, vetados pelos médicos, além de Bruno Méndez, com a seleção do Uruguai.

Nesta terça, os atletas realizaram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no gramado. No Campo 4, Luxemburgo organizou um trabalho tático para realizar os últimos ajustes.

A expectativa é que o Corinthians enfrente o Santos com: Cássio, Fagner, Gil, Caetano (Murillo) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Com um aproveitamento no Brasileirão de apenas 30%, o Corinthians aparece na 16ª colocação, com nove pontos, um a mais que o Goiás, o primeiro na zona de rebaixamento.