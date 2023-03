Luxemburgo desmente boato sobre morte em acidente: ‘Mais vido do que nunca’

O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo usou suas redes sociais que está bem e aproveitou a postagem para desmentir boatos que estava no helicóptero que caiu em São Paulo, na tarde dessa sexta-feira, 17. O técnico, que atualmente não comanda nenhum clube, confirmou que está vivo e bem. Ele se encontra em Palmas, capital de Tocantins.

“Olá, pessoal, aqui é o Luxemburgo. Está rolando uma fake news de que eu caí com um helicóptero, e morri. É mentira, é fake. Eu to aqui no Tocantins, em Palmas, não tem nada a ver comigo. A característica de fake news é isso, criar tumulto na vida da gente, pessoas mais próximas podem passam mal, familiares. Eu to mais vivo do que nunca. Vanderley Luxemburgo só tem um, eu to falando que sou eu. Obrigado pela preocupação”, declarou em vídeo.

O helicóptero caiu no bairro da Barra Funda, em São Paulo, por volta das 14h35 da sexta-feira, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro homens que tripulavam a aeronave morreram no acidente.

Segundo a corporação, um dos homens era o piloto da aeronave e os outros três, passageiros. As causas do acidente estão sendo apuradas, mas a hipótese inicial é que o piloto tentou fazer um pouso emergência e não teve êxito.

O helicóptero saiu do Guarujá, no litoral paulista, com destino ao Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. As vítimas estariam voltando de um almoço em Guarujá, na região praiana, segundo representante da Helimarte Táxi Aéreo.