Luxemburgo confirma saída de Barletta do Corinthians: ‘Era um ativo do clube que não foi pago’

O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a saída do atacante Chrystyan Barletta, de 22 anos, contratado pelo Corinthians junto ao São Bernardo, no início do ano, após se destacar no Paulistão. A diretoria corintiana estava devendo parte do valor da transferência do atleta que deveria ser pago ao time do ABC paulista, por isso aceitou negociá-lo de forma definitiva com o Ceará, que assumiu a dívida.

“O Corinthians tinha uma dívida para pagar dele. Aí fizeram uma proposta de venda em que o Corinthians não ia ter mais que dispor do dinheiro em uma situação”, explicou o técnico ao ser questionado sobre o assunto durante participação no programa “Apito Final”, da TV Band, na noite de domingo.

Luxemburgo deu sinal positivo para a diretoria vender Barletta porque acredita que o elenco tem boas opções para a mesma função. Ao citar exemplos, listou três nomes formados nas categorias de base do clube. “Aí você pergunta: ‘Por que você falou que pode ir?’ Porque eu tenho o Adson, o Biro, o Matheus Araújo, que vão ali naquela posição”, afirmou.

Eleito a revelação do Paulistão, Barletta teve sua venda acertada com o Corinthians antes do fim do estadual e foi anunciado como reforço no dia 21 de março. Desde então, jogou apenas cinco partidas, duas como titular. “Ele é um bom jogador, não teve os minutos que poderia ter comigo para poder jogar ele segue a vida dele. Era um ativo do clube que não estava sendo pago… não foi pago. Transferiu para outro lugar”, disse Luxemburgo.

A última vez que o atacante esteve em campo foi nos 25 minutos finais da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, continuou sendo relacionado, mas não aproveitado, até sair até mesmo do banco depois da vitória por 2 a 1 sobre o Universitario, na Copa Sul-Americana.