Lula deseja sorte a Fernández e Macron na final da Copa entre Argentina e França

A Copa do Mundo do Catar terá uma final inédita. As seleções da Argentina e da França medirão forças no próximo domingo, às 12h, no Lusail Stadium para definir a nova tricampeã mundial. Após a conclusão do duelo pela semifinal que colocou os atuais campeões como finalistas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais para mandar um recado aos chefes de Estado dos dois países.

Em breve publicação no Twitter, Lula deseja sorte aos amigos e presidentes Alberto Fernández, da Argentina, e Emmanuel Macron, da França. Lula busca retomar aproximação com os dois países, que ficaram afastados do Brasil ao longo do governo de Jair Bolsonaro.

A França garantiu a classificação para a decisão da Copa do Catar ao bater a seleção marroquina por 2 a 0, na quarta-feira, no Al Bayt Stadium, em Al Khor. Os gols do jogo foram marcados por Theo Hernández, no primeiro tempo, e Kolo Muani, no segundo.

A seleção argentina, por sua vez, despachou a Croácia, algoz do Brasil, com uma vitória maiúscula por 3 a 0, com dois gols de Julián Álvarez e um do astro Lionel Messi. Mesmo com as derrotas, croatas e marroquinos ainda têm mais um compromisso: a decisão de terceiro lugar, que acontece no sábado, às 12h, no Khalifa International Stadium, em Doha.

Emmanuel Macron acompanhou o jogo entre França e Marrocos da tribuna de honra do estádio ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Após o jogo, o líder francês foi ao vestiário da seleção de seu país para festejar a classificação, mas também deixou uma mensagem para os marroquinos nas redes sociais. “Aos nossos amigos marroquinos: parabéns por esta bela jornada. Vocês marcam a história do futebol”, escreveu Macron.

Na terça-feira, Alberto Fernández também comemorou a vaga nos argentinos na decisão do Mundial do Catar, elogiando o elenco comandado pelo técnico Lionel Scaloni. “Esses jogadores, essa comissão técnica e toda a delegação fizeram uma Copa do Mundo incrível, colocando a Argentina no topo. Eles nos mostraram que o caminho para a glória é sempre em equipe. No domingo, mais do que nunca e com todo o entusiasmo, vamos Argentina!”, escreveu.