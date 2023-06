Lukaku sofre racismo nas redes após derrota da Inter na final da Liga dos Campeões

O inédito título da Liga dos Campeões conquistado pelo Manchester City em vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, neste sábado, não teve apenas festa. “Eleito” por torcedores como um dos culpados pelo revés do time italiano, o atacante belga Romelu Lukaku sofreu ofensas racistas em suas redes sociais após a partida.

O goleador saiu do banco de reservas para entrar no lugar de Dzeko, aos 11 minutos do segundo tempo. O poderio ofensivo da Inter melhorou com sua entrada, mas a equipe italiana não conseguiu vazar o goleiro brasileiro Ederson. Lukaku, inclusive, participou sem intenção de um bom momento de seu time quando, aos 25 minutos, acabou atrapalhando Dimarco.

Torcedores da Inter, então, viram na derrota e no lance de Lukaku a oportunidade para promover insultos racistas ao atacante. Logo após o final do jogo, comentários discriminatórios foram feitos nas redes sociais do belga. Um deles, inclusive, sugeriu que o jogador passasse pela cadeira elétrica, desejando a morte do atleta.

Houve também comentários com emojis de macaco e imagens do animal nos posts antigos do jogador da equipe italiana.

Lukaku já foi alvo de racismo em diferentes momentos neste ano. Em abril, durante uma partida contra a Juventus, o atacante foi expulso pelo juiz. Na ocasião, o atacante comemorou com um dedo na boca, pedindo silêncio à torcida, após converter um pênalti. A atitude incendiou a partida e Juan Cuadrado e Samir Handanovic também acabaram expulsos.