Lukaku se desculpa por ter trocado a Inter pelo Chelsea: ‘Sinto raiva por dentro’

Anunciado pela Inter de Milão há pouco mais de um mês, Romelu Lukaku terá o desafio de reconquistar a confiança de alguns torcedores que ficaram bastante chateados com a forma como ele trocou o time italiano pelo Chelsea em agosto do ano passado. De volta ao clube no qual era tratado como ídolo, o atacante belga disse estar arrependido da decisão tomada naquela época.

“O amor das pessoas e dos fãs comigo e com a minha família Eu agradeço e ainda peço desculpas pela forma como saí, mas tenho que falar em campo”, comentou o jogador em entrevista à DAZN. “Em um ano todos se esqueceram do que sou capaz de fazer em campo, é uma espécie de raiva que tenho dentro de mim. Todos juntos esperamos fazer melhor do que no ano passado e trazer algo para casa”, completou.

Protagonista da campanha do título italiano conquistado pela Internazionale na temporada 2021/2022, Lukaku foi eleito o melhor jogador do campeonato e estava nas graças da torcida. Por isso, a revolta foi grande quando ele aceitou uma proposta do Chelsea e foi vendido por 115 milhões de euros.

Após uma passagem apagada pelo Chelsea, está de volta à Inter, com um contrato de empréstimo. O retorno não foi bem recebido por parte dos torcedores. A torcida organizada Curva Nord, por exemplo, chegou até a publicar uma nota oficial pedindo que pessoas que frequentem o setor Norte do estádio San Siro não levem cartazes ou cachecóis estampados com o nome do belga.

“Ele teve nosso apoio e foi tratado como rei, agora é um jogador como os outros”, disse a torcida em um trecho da nota. “A Curva vai apoiar a Inter e não vai vaiar o jogador (apesar do seu comportamento há um ano). O que vai acontecer no futuro com ele deve ser conquistado com humildade e suor. Queremos deixar claro que nunca vamos vaiá-lo se ele novamente suar a camisa da Inter”, concluiu.