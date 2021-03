Luka Doncic faz 37 pontos na vitória do Dallas sobre o Portland na NBA

Com um show de Luka Doncic, o Dallas Mavericks arrasou o Portland Trail Blazers por 132 a 92 na rodada de domingo da NBA. O esloveno converteu 37 pontos, dos quais 24 foram no primeiro tempo, acertou as oito primeiras tentativas de três pontos e 13 de 19 disparos em quadra.

Em uma noite inspirada, Dallas encestou 19 arremessos de três pontos, enquanto Portland só teve sucesso em nove das 41 tentativas. O armador Josh Richardson, com 21 pontos, foi o segundo maior pontuador do time do Texas, que chegou a 22 vitórias, em 41 jogos, ocupando a oitava colocação na Conferência Oeste, atrás do San Antonio Spurs (22 vitórias e 17 derrotas).

Já Portland teve em Damian Lillard o melhor desempenho, com 19 pontos e quatro assistências, mas acertou apenas sete das 19 tentativas. Foi a 17ª vez, após 42 jogos, para a equipe que está em sexto lugar na classificação da Conferência Oeste.

Em Phoenix, Chris Paul atingiu a marca de 10 mil assistências na carreira durante a vitória dos Suns sobre o Los Angeles Lakers por 111 a 94. Ele entra para o seleto grupo formado por John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson.

Paul terminou com 11 pontos, dez rebotes e 13 assistências na 28ª vitória do Phoenix, após 41 duelos. O time é o segundo colocado na Conferência Oeste, atrás apenas do Utah Jazz. Já os Lakers, atuais campeões, sem poderá contar com o astro LeBron James (machucado) foram derrotados pela 15ª vez, depois de 43 partidas.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Miami Heat 106 x 109 Indiana Pacers

Houston Rockets 112 x 114 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 108 x 113 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 112 x 96 Orlando Magic

Brooklyn Nets 113 x 106 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 116 x 105 Toronto Raptors

Detroit Pistons 86 x 100 Chicago Bulls

New York Knicks 100 x 101 Philadelphia Sixers

Phoenix Suns 111 x 94 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 92 x 132 Dallas Mavericks

