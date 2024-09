Luiz Henrique descarta rivalidade com Estêvão por vaga na seleção: 'Vamos nos ajudar' - O Liberal

Sorridente e plenamente satisfeito pela realização do sonho de chegar à seleção brasileira, Luiz Henrique deu sua primeira entrevista coletiva na equipe nacional nesta quarta-feira. E o assunto principal foi a possível briga com Estêvão, do Palmeiras, contra o qual batalhou nas oitavas da Libertadores, brigam pelo título no Brasileirão e por vaga no setor direito da equipe de Dorival Júnior. Ele garante que não há rivalidade.

Sem Raphinha e com o corte por lesão de Savinho, Dorival Júnior tem uma dúvida sobre quem jogará aberto na direita diante do Equador, na sexta-feira, no Couto Pereira, e também diante do Paraguai, dia 10, e há a possibilidade de escolher o botafoguense ou o palmeirense, que se destacam pelo setor em seus clubes.

“Estêvão é um moleque que tem um futebol excelente e somos companheiros, independentemente de quem for jogar, vamos estar nos apoiando, um ao outro, é isso”, disse Luiz Henrique.

“A gente nem conversou sobre isso (quem deve jogar), mas Estêvão é muito novo e de grande talento, joga muito e tem tudo para deslanchar. Quem jogar, o outro vai estar apoiando, a gente não tem rivalidade, estamos jogando juntos, e vamos dar o nosso melhor, a vida pela seleção.”

Luiz Henrique não quer saber de polêmicas em sua primeira passagem pela seleção brasileira. Para ele, essa convocação para as Eliminatórias Sul-Americanas vem sendo tratada como um prêmio na sofrida carreira.

“Minha chegada aqui na seleção foi ótima, todo mundo me recebeu e me tratou muito bem, estou me sentindo muito feliz com tudo que está acontecendo em minha vida. Passei por muitas coisas na vida, mas graças a Deus está dando tudo certo, se encaminhando certo e estou muito contente”, advertiu.

Assim como Gerson, Luiz Henrique também fez um apelo para união da torcida contra o time pelo fim do jejum de vitórias nas Eliminatórias após três derrotas seguidas. “A torcida vai vir para ajudar a gente, para dar o máximo de apoio porque a favor é sempre importante e bom. Esperamos que eles façam tudo, apoiar, gritar até o final, que daremos nosso máximo por eles.”

Aproveitou para agradecer pela confiança de Dorival Júnior. “É um cara que não falei muito, mas tem me ajudando no dia a dia, me dando total apoio e dando total confiança a mim e aos companheiros. Um treinador excelente, vai ajudar muito a gente e também vamos ajudá-lo.”