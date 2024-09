Luiz Henrique dedica convocação ao pai e diz realizar sonho na seleção brasileira - O Liberal

Uma das novidades na seleção brasileira para esta Data Fifa, Luiz Henrique não esconde a alegria por sua primeira oportunidade na equipe nacional, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Botafogo disse realizar um sonho de infância e dedicou a convocação ao seu pai, que morreu em dezembro de 2022.

“Essa chegada foi de emocionar. É um sonho estar vestindo a camisa da seleção brasileira, estar defendendo o meu País. Está sendo incrível estar com meus companheiros, com a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bem. Estou muito feliz e muito grato de estar na seleção brasileira”, disse o jogador de 23 anos, após se apresentar à comissão técnica liderada por Dorival Júnior.

Luiz Henrique dedicou sua primeira convocação ao pai, Luiz Carlos. “Todo jogador quer estar na seleção brasileira. Dedico esse momento ao meu pai. Ele sempre quis me ver jogar na seleção. Ele não conseguiu, mas sei que lá de cima ele está comigo. Consegui realizar o sonho dele, agora é continuar no foco e trabalhando”, afirmou.

O atacante foi revelado pelo Fluminense, pelo qual disputou 118 jogos, marcou 14 gols e anotou 13 assistências. Em 2022, foi negociado com o Betis, da Espanha. E neste ano foi contratado pelo Botafogo, que ocupa a liderança do Brasileirão. Luiz Henrique voltou ao futebol brasileiro justamente com a missão de ganhar sua primeira chance na seleção, o que foi concretizado nesta Data Fifa.

Motivado pela grande chance, ele prometeu empenho se puder entrar em campo nas partidas marcadas para sexta-feira e terça que vem, dia 10. “O recado que eu deixo é que não vai faltar luta para a gente. Vamos lutar até o final e, se Deus quiser, vamos começar com vitória e continuar essa caminhada muito bem. Vão ser jogos muito difíceis, mas sabemos da nossa capacidade e do que a gente pode fazer. Vamos dar o nosso máximo para sair com a vitória nesses dois jogos”, projetou.

TREINOS EM CURITIBA

Luiz Henrique e os demais jogadores convocados por Dorival fizeram o primeiro treino juntos na segunda-feira, no CAT do Caju. O centro de treinamento do Athletico-PR, em Curitiba, será a casa da seleção nesta Data Fifa, com seus oito campos oficiais, ginásio com grama sintética, um miniestádio com campo de dimensões oficiais e grama sintética.

O time nacional treinará até a próxima segunda-feira, dia 9, no CAT Caju. A delegação só deixará Curitiba na tarde de segunda-feira, quando seguirá para Assunção. Antes, na sexta, vai enfrentar o Equador no estádio Couto Pereira, do Coritiba, também na capital paranaense. A partida contra os paraguaios está marcada para terça, em Assunção.