Luiz Felipe tem lesão confirmada e desfalca Santos contra o Flamengo no Maracanã

Após deixar a derrota por 1 a 0 para o Corinthians com um desconforto, no sábado, o zagueiro Luiz Felipe foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita e não poderá enfrentar o Flamengo na terça-feira. O duelo contra a equipe carioca está marcado para as 21h45, no Maracanã, e é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sofrendo com baixas na defesa nos últimos jogos, o técnico Orlando Ribeiro diminuiu as preocupações diante do novo desfalque porque terá Eduardo Bauermann à disposição. O zagueiro de 26 anos teve uma entorse no tornozelo e estava suspenso, por isso não jogou contra o Corinthians. No treino desta segunda-feira, trabalhou normalmente ao lado dos companheiros, assim como o lateral-direito Madson, que preocupava em razão de um quadro de fadiga muscular.

Quem tem boas chances de continuar sendo desfalque é o zagueiro Maicon. Embora já tenha se recuperado de lesão na coxa direita, ainda está em fase transição física e não participou de nenhum treinamento ao lado dos companheiros. O último jogo dele foi no dia 27 de setembro, quando o Santos venceu o Athletico-PR por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Diante do cenário, Orlando Ribeiro deve formar a zaga santista com Eduardo Bauermann e Alex. Será o terceiro jogo com um dupla de zaga diferente. Luiz Felipe e Bauermann vinham jogando juntos desde a lesão de Maicon, mas a ausência de Bauermann fez Alex ser escalado contra o Corinthians, ao lado de Luiz Felipe, o desfalque da vez.

No setor ofensivo, estão de fora Lucas Barbosa, expulso no clássico, e Lucas Braga, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Soteldo ainda se recupera de lesão na coxa direita. O Santos pode ir a campo com João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Sánchez (Zanocelo) e Ed Carlos; ngelo e Marcos Leonardo.