Luiz Araújo desembarca no Rio e mostra ansiedade em estrear pelo Flamengo

Primeiro reforço de Jorge Sampaoli, o atacante Luiz Araújo desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira, no Aeroporto Santos Dumont, acompanhado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor de futebol, Bruno Spindel. O jogador, de 27 anos, mostrou ansiedade em vestir a camisa rubro-negra.

“Estou muito feliz de estar aqui no Flamengo, no maior time do Brasil. Estava muito ansioso por esse acerto e não vejo a hora de estar em campo. Sempre foi um sonho vestir essa camisa e estou muito motivado por esse desafio”, disse o atacante.

Luiz Araújo, que deve ser apresentado ainda nesta semana, assinou com o Flamengo até 2027. Ele será oficializado assim que passar pelos exames médicos. Sua contratação é uma resposta para a saída de Marinho, contratado pelo Fortaleza.

“Agora faço parte da nação e vou dar 100% para dar muita alegria e conquistar vários títulos. Já conversei com o Thiago Maia, com o Wesley, o Fabrício Bruno. Estou muito motivado”, afirmou.

Logo em sua chegada, Luiz Araújo distribuiu autógrafos e posou para algumas fotos com os torcedores do Flamengo que estiveram no Aeroporto Santos Dumont. Sua contratação foi comemorada também por Marcos Braz.

“A gente já vinha monitorando o jogador, infelizmente no começo do ano não foi possível, por algumas posições do clube nos EUA, a gente respeitou isso. E no segundo momento foi possível. O próprio Sampaoli já gostava desse jogador, tentou levar para os lugares onde passou e não conseguiu, porque o clube dos EUA não tinha o intuito de vender”, afirmou.

Após a concretização da negociação com Luiz Araújo, o Flamengo vai juntar os esforços para fechar com Allan, do Atlético-MG. As conversas estão adiantadas e restam ajustes finais para o martelo ser batido.

Quem também interessa é o meia De La Cruz, do River Plate, mas a negociação é tratada como difícil. Uma possível eliminação do time argentino na Libertadores poderia facilitar a transação.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Aucas-EQU. O clube rubro-negro precisa vencer e torcer contra o Racing para tentar terminar na primeira posição do Grupo A.