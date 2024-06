Esporte Luiz Araújo brilha no ataque do Fla, ganha parabéns de Neymar, e deve substituir Cebolinha

A noite de quinta-feira teve um desfecho especial para um jogador que, no Flamengo, tem status apenas de coadjuvante. Autor dos dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, Luiz Araújo ainda foi parabenizado pelo atacante Neymar no vestiário. Destaque do duelo, o camisa sete deve herdar uma vaga no time titular neste final de semana já que Everton Cebolinha sofreu uma lesão muscular.

Feliz pela atuação diante do rival gaúcho, Luiz Araujo não escondeu a satisfação de ter sido elogiado pelo astro, que assistiu a partida das tribunas do Maracanã.

“Depois do jogo, o Neymar estava no vestiário e fui dar um abraço nele. É um ídolo para todos nós. Para mim, é o melhor. Ele me deu os parabéns pela partida e isso me deixou muito feliz. Mostrou que estou no caminho certo”, afirmou Luiz Araújo em entrevista ao TV Fla.

Apesar de se dizer emocionado com a presença do ídolo, o jogador do Flamengo já viveu uma disputa direta com o atacante revelado pelo Santos. Em 2021, Araújo foi campeão francês pelo Lille, interrompendo uma hegemonia do Paris Saint-Germain na competição. “Todos na Europa achavam impossível ganhar o título pela força do PSG, mas a força do nosso grupo fez a diferença”, afirmou.

Mas as boas notícias não param por aí. Com a lesão de Everton Cebolinha, o atacante ganha chances de iniciar a partida diante do Athletico-PR como titular. Ele vai disputar uma vaga na frente com Bruno Henrique para ver quem será o companheiro de Pedro no setor ofensivo.