Luiz Adriano retorna ao Internacional após 16 anos: ‘Minha volta para casa’

O retorno de Luiz Adriano ao Internacional foi oficializado pelo clube nesta quarta-feira. Após rescindir com o Antalyaspor, da Turquia, o atacante de 35 anos, que já tinha assinado um termo de compromisso com o time colorado na semana passada, desembarca em Porto Alegre na sexta-feira para assinar contrato válido até 30 de junho de 2024 e voltar a defender o clube que deixou há 16 anos para jogar na Ucrânia.

“Fala, torcida do Inter. Estou aqui no Mundo Colorado para anunciar minha volta para casa. Estou muito feliz”, afirmou Luiz Adriano em um breve vídeo divulgado pela plataforma de comunicação do Inter. Formado na base colorada e campeão brasileiro sub-20 ao lado de Alexandre Pato, o jogador foi para a Europa logo no início de sua carreira profissional, após poucos jogos pela equipe gaúcha.

Apesar de não ter atuado tantas vezes entre os profissionais, com apenas 26 jogos, deixou seu nome na história do Inter ao marcar o gol da classificação à final do Mundial de 2006, na semi contra o Al-Ahly. Também esteve em campo na final, vencida por 1 a 0 diante do Barcelona, graças ao heroico gol de Gabiru. Em abril de 2007, Luiz Adriano foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e iniciou uma longa jornada pela Europa, onde também jogou pelo Milan e pelo Spartak Moscou.

O atacante voltou ao Brasil em 2019 para defender o Palmeiras e fez parte do bicampeonato da Libertadores (2020/2021) e do título da Copa do Brasil de 2020. No final da passagem pelo clube paulista, sofreu algumas lesões e caiu de rendimento, por isso perdeu espaço. Então, rescindiu o contrato em fevereiro do ano passado para acertar com o Antalyaspor.