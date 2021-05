Luisa Stefani vence semifinal e decide título de duplas de torneio na França

A tenista brasileira Luisa Stefani se garantiu nesta sexta-feira na decisão da chave de duplas do WTA 125 de Saint Malo, disputado em quadras de saibro na França e que tem premiação de US$ 115 mil (quase R$ 600 mil). Ela e americana Hayley Carter superaram a parceria da francesa Elixame Lechemia e a alemã Julia Wachaczyk por 2 sets a 0 – com um duplo 6/2, após 55 minutos.

“Boa vitória hoje (sexta-feira), jogo mais limpo de nossa parte. A gente conseguiu executar bem o que estamos treinando, cravar mais os voleios, jogar mais agressivas. A intenção da semana é treinar e pegar confiança no saibro, limpar mais nosso jogo e jogadas. É o que estamos fazendo e faremos na final, não importa contra quem seja e é mais uma chance pra gente atuar agressiva e aproveitar para chegar confiante em Roma”, afirmou a brasileira, já pensando no WTA 1000 de Roma, na Itália, na próxima semana.

Cabeça de chave número 1 em Saint Malo, Stefani e Carter vão buscar, neste domingo, o primeiro troféu da temporada 2021 contra a segunda dupla pré-classificada, formada pelas americanas Sabrina Santamaria e Kaitlyn Christian, que derrotaram de virada a belarussa Aliaksandra Sasnovich e a dinamarquesa Clara Tauson na outra semifinal por 2 sets a 1 – parciais de 1/6, 6/4 e 10 a 8 no match tie-break.

Nessa semana, Stefani disputou também a chave de simples na França. Ela passou o qualifying, derrotando a japonesa Kurumi Nara, 153.ª melhor do mundo, e caiu em jogo equilibrado na primeira rodada diante da belga Greet Minnen, atual 129.ª colocada do ranking da WTA.