Luisa Stefani vence na estreia em Cincinnati e encerra série de 3 derrotas consecutivas

A tenista brasileira Luisa Stefani estreou com vitória nesta terça-feira no WTA 1000 de Cincinnati. Stefani e a holandesa Demi Schuurs venceram a chinesa Shuai Zhang e a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) em uma hora e 17 minutos de jogo.

A dupla da brasileira é a cabeça de chave número 7 do torneio e enfrenta nas oitvas de final a vencedora do confronto entre Hanyu Guo/Monica Niculescu e Lulu Sun/Ajla Tomljanovic.

O triunfo encerra uma série de três derrotas seguidas da brasileira nas últimas semanas. Medalhista de bronze nos jogos de Tóquio, em 2021, Luisa Stefani não conseguiu repetir o desempenho na Olimpíada de Paris e caiu na estreia em duplas mistas, ao lado de Thiago Wild, e na segunda rodada das duplas femininas, com Beatriz Haddad Maia. Após o torneio olímpico, a 19ª do ranking de duplas disputou o WTA 1000 de Toronto com Schuurs e foi eliminada logo na estreia.

Luisa Stefani e Demi Schuurs conquistaram o título do Torneio de Doha, em fevereiro. A dupla disputa por uma vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada.

Além de Stefani, Beatriz Haddad Maia e Marcelo Melo jogam em Cincinnati. A 22ª do ranking estreia contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 28ª do mundo. Melo forma parceria com o alemão Alexander Zverev e joga com os americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.