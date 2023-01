Luisa Stefani vai à final nas duplas em Adelaide; Bia Haddad cai em simples

O dia para as tenistas brasileiras no Torneio de Adelaide foi de boas e más notícias. Luisa Stefani venceu mais uma e avançou à final na chave de duplas, enquanto Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final na chave de simples, na competição australiana de nível WTA 500.

Luisa e a americana Taylor Townsend derrotaram nesta quinta-feira as checas Miriam Kolodziejova e Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Em busca do primeiro título da temporada 2023, a brasileira vai encarar a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a casaque Elena Rybakina.

Na sexta, Luisa vai disputar sua quarta final desde que voltou ao circuito, em setembro de 2022, após um ano afastada por lesão. A brasileira foi campeã das três decisões em que esteve em quadra, em Pune (Índia), Guadalajara (México) e em Montevidéu (Uruguai).

Bia Haddad, por sua vez, se despediu da competição. A brasileira, que havia sido eliminada justamente por Luisa na chave de duplas, caiu agora em simples, nas quartas de final, apesar da boa atuação contra a espanhola Paula Badosa. A ex-número dois do mundo venceu por 7/6 (7/5) e 7/5.

O brasileiro Rafael Matos também se despediu de Adelaide, nesta quinta. Nas duplas, ele e o espanhol David Vega não resistiram ao croata Ivan Dodig e ao americano Austin Krajicek, ambos com larga experiência no circuito, e foram derrotados por 6/3 e 6/4.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

Última brasileira ainda vive no qualifying do primeiro Grand Slam da temporada, Laura Pigossi foi derrotada, de virada, nesta quinta. Ela foi superada pela holandesa Arianne Hartono por 3/6, 6/2 e 6/4 e se despediu da competição australiana. Ela só precisava de uma vitória para entrar na chave principal em Melbourne pela primeira vez na carreira.

Antes, outros brasileiros já haviam sido eliminados no quali, caso dos irmãos Felipe e Carolina Meligeni e Matheus Pucinelli. Assim, o Brasil será representado apenas por Bia Haddad e Thiago Monteiro na chave principal de simples.

Nesta quinta, os dois conheceram seus primeiros adversários no Aberto da Austrália. Monteiro, atual 69º do mundo, vai estrear contra o francês Constant Lestienne, 65º do ranking. Se confirmar a boa fase, o brasileiro poderá cruzar com o britânico Cameron Norrie, um dos destaques da nova geração, na segunda rodada.

Bia, por sua vez, vai enfrentar a espanhola Nuria Parrizas, atual 77ª do mundo, na rodada de abertura. Se vencer, a 15º do ranking da WTA poderá rever a americana Sloane Stephens, campeã do US Open de 2017 e ex-número 3 do mundo – a brasileira venceu a rival dos Estados Unidos em 2019.