Luisa Stefani se sagra campeã em Adelaide, em preparação para Aberto da Austrália

A tenista brasileira Luisa Stefani conquistou seu primeiro título na temporada 2023 nesta sexta-feira. Ela e a americana Taylor Townsend se sagraram campeãs nas duplas no Torneio de Adelaide 2, de nível WTA 500, o último preparatório para o Aberto da Austrália, que começará na segunda-feira, em Melbourne.

Na final, Luisa e Taylor derrotaram a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a casaque Elena Rybakina por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3), em 1h46min de duelo. Trata-se do sexto título da brasileira de nível WTA, confirmando sua boa fase após ficar mais de um ano afastada das quadras por conta de uma grave lesão no joelho.

Ela voltou ao circuito em setembro do ano passado e já soma três troféus de alto nível desde então. O bom desempenho na quadra rápida na Austrália mostra que Luisa também está em boas condições para alcançar as fases finais do primeiro Grand Slam da temporada, ao lado da americana Caty McNally, que será sua parceira em Melbourne.

O troféu ajuda Luisa a melhorar seu ranking. Atual 47ª do mundo nas duplas, ela deve aparecer na 34ª posição na próxima atualização, na segunda-feira. Em novembro de 2021, mesmo longe das quadras porque se recuperava da lesão, chegou a figurar em nono lugar, numa das melhores colocações de uma brasileira na lista da WTA.