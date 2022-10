Luisa Stefani ganha na estreia em Guadalajara; Marcelo Melo dá adeus na Antuérpia

Luisa Stefani salvou o dia do tênis feminino do Brasil no WTA 1000 de Guadalajara ao estrear com boa vitória ao lado da australiana Storm Sanders, na noite desta terça-feira. Em apenas 1h15, a dupla anotou um duplo 6/4 sobre as italianas Martina Trevisan e Elisabeta Cocchiareto.

“Ótima estreia, jogamos muito bem, muito melhor que semana passada. Individualmente foi o meu melhor jogo em questão de saque e movimentação. Agora é seguir me adaptando com a Storm e evoluindo”, analisou a brasileira, que já volta à quadra nesta quarta-feira em um compromisso com sentimento de revanche.

Novamente em horário noturno no Brasil, Luisa e Storm se reencontrarão com americana Nicole Melichar e a australiana Ellen Perez, algozes nas quartas de final do WTA 500 de San Diego, disputado na semana passada, na Califórnia.

Melichar e Perez não tiveram problemas para ganhar seu jogo de estreia, diante da belarussa Victoria Azarenka e da americana Bethanie Mattek-Sands. Em sets corridos, se garantiram com 6/3 e 6/2 em apenas 63 minutos.

Já o brasileiro Marcelo Melo não se deu bem ao lado do sul-africano Raven Klaasen nesta terça-feira, pelas oitavas de final do ATP da Antuérpia. Eles foram eliminados em sets corridos com derrota por 7/6 (7/4) e 7/5 para o belga Xavier Malisse e o argentino Diego Schwartzman.