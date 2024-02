Esporte Luisa Stefani e Schuurs superam dupla russa e se garantem nas quartas do WTA 1000 de Doha

A brasileira Luisa Stefani conseguiu um importante resultado nesta quarta-feira, na luta para tentar chegar ao título de duplas do WTA 1000 de Doha. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, ela superou as rivais russas Anastasia Potapova e Vera Zvonareva ao vencer o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8 a 6) e 6/1. O resultado garante a dupla nas quartas de final da competição.

Quinta cabeça de chave, Stefani e Schuurs tiveram trabalho na primeira parcial. O jogo ficou marcado pelo equilíbrio. Após o empate de 1 a 1 nos dois primeiros games, o duelo chegou a ter oito quebras de serviço. Com oscilações dos dois lados, o confronto caminhou para a definição no tiebreak.

A dupla da brasileira chegou a ter um setpoint a seu favor, mas voltou a falhar no momento da definição. Somente quando teve a segunda oportunidade de fechar a parcial é que Stefani e Schuurs definiram o placar em 8 a 6.

Com a vantagem de 1 a 0, a brasileira e a holandesa entraram mais soltas e comandaram o segundo set com bom repertório de golpes. Apostando em uma estratégia mais sólida, Stefani e Schuurs abriram uma vantagem de 4 a 0 e administraram a vantagem para vencer o segundo set por 6 a 1.

“Foi uma ótima vitória. No segundo set jogamos melhor, nos impusemos mais. O primeiro set foi muito truncado, muitas quebras, não estávamos tão bem. Seguramos a onda e isso ajudou. Elas baixaram um pouco no segundo set. Temos mais uma chance de fazer melhor amanhã”, afirmou Stefani,

As adversárias nas quartas de final já estão definidas. Elas terão pela frente a dupla formada por Hsieh Su-Wei, de Taiwan, e Elise Mertens, da Bélgica, para tentar confirmar presença nas semifinais do WTA 1000 de Doha.

Na categoria de simples, Iga Swiatek, número um do mundo, confirmou o seu favoritismo e derrotou Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Elena Ribakina superou Emma Navarro por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 7/6 e 6/4 e encara Elena Fernandez na sequência do torneio. A tcheca Karolina Pliskova bateu a compatriota Linda Noskova por 2 sets a 1 com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1 e enfrenta Naomi Osaka nas quartas .