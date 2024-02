Luisa Stefani e Demi Schuurs vencem e garantem vaga na final do WTA 1000 de Doha

Luisa Stefani está na final do WTA 1000 de Doha. Nesta sexta-feira, junto com a holandesa Demi Schuurs, a brasileira superou as checas Marie Bouzkova e Marketa Vondrousova por 2 sets 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h10 de partida. Elas são as únicas cabeças de chave (5) do torneio que ainda brigam pelo título.

Stefani e Schuurs dominaram amplamente o primeiro set. No segundo, o equilíbrio foi maior e a vitória só veio após uma quebra de serviço no nono game.

Na disputa da final prevista para este sábado, Luisa Stefani e Demi Schuurs vão enfrentar as norte-americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, que bateram a ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Stefani e Schuurs vão disputar a primeira final, após dois torneios juntas. Com 17 finais na carreira, a brasileira, 16ª colocada no ranking mundial de duplas da WTA, vai tentar o nono título, sendo o terceiro de WTA 1000. Nas duas vezes anteriores, Luisa foi campeã em Toronto, no Canadá, em 2021, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, e em Guadalajara, no México, em 2022, com a australiana Storm Sanders.

Na chave de simples, a número um do mundo, Iga Swiatek, favorita ai título do torneio, venceu a checa Karolina Pliskova por WO.