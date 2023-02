Luisa Stefani e chinesa vencem em estreia nas duplas no Torneio de Abu Dabi

A brasileira Luisa Stefani e a chinesa Shuai Zhang venceram, de virada, na estreia no Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, a dupla saiu atrás no placar, mas reagiu a tempo de superar a casaque Anna Danilina e a ucraniana Lyudmila Kichenok, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7) 6/3 e 10/5, em 1h46min de duelo.

A competição, de nível WTA 500, é disputada em quadra dura e serve de preparação para a brasileira antes dos torneios americanos em quadra rápida. Esta sequência vai culminar nos WTAs 1000 de Indian Wells e Miami.

“Ótima vitória, jogo muito duro. As condições estavam rápidas. Tinha que ter muita atenção no início do ponto, tanto no saque quanto nas devoluções. Perdemos a maioria dos pontos decisivos, até que no segundo set ganhamos um que foi fundamental para quebrar, sacando para o set em seguida em 5 a 3. Começamos o match tie-break com o momento do nosso lado”, analisou a brasileira.

Atual número 36 do ranking de duplas, Luisa está embalada por seu primeiro título de Grand Slam da carreira. No Aberto da Austrália, ela e Rafael Matos levantaram o troféu da chave de duplas mistas.

Em Abu Dabi, ela voltou às duplas femininas com Shuai Zhang, 26ª colocada no ranking, com a qual joga pela primeira vez. “Primeira vez jogando juntas, sempre é preciso se adaptar. Elas jogaram bem, jogo longo, mas muito feliz em passar essa estreia”, comentou a brasileira.

Nas quartas de final, Luisa e Zhang vão enfrentar a alemã Laura Siegmund e a belga Kirsten Flipkens, na quinta-feira.