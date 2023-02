Esporte Luisa Stefani e Bia Haddad são eliminadas do torneio de duplas de Dubai

O Brasil ficou sem representantes logo no primeiro dia de disputa do Torneio de Dubai. Nesta segunda-feira, Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani perderam suas respectivas partidas na categoria de duplas e deram adeus ao WTA 1000.

Ao lado da casaque Anna Danilina, Luisa Stefani acabou derrotada pela dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e a americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 11/9 em uma hora de 23 minutos. Este foi o segundo jogo delas juntas e também a segunda derrota. Luisa, que vinha de 19 vitórias seguidas, perde agora sua série invicta.

A paulistana agora vai concentrar suas energias para a disputa do WTA 1000 de Indian Wells e Miami. Os dois torneios, que aconteceram nos Estados Unidos, vão ser disputados em março.

No outro jogo que teve uma brasileira em quadra, Bia Haddad amargou mais uma queda (já tinha sido eliminada na disputa de simples). Ao lado da tcheca Marie Bouzkova, ela acabou derrotada por 2 sets a 0, (duplo 6/1) para a dupla formada pela chinesa Zhaoxuan Yang e a russa Vera Zvonareva. O jogo teve uma hora de duração.

Yang e Zvanoreva dominaram a partida desde o início e não deram chance para as adversárias. Com saque eficiente e uma devolução precisa, elas logo abriram vantagem no placar minando qualquer tipo de reação das rivais.

Bia Haddad e Bouzkova venceram apenas um game em cada set, demonstrando a dificuldade que tiveram para encaixar seus serviços. Yang e Zvanoreva mantiveram o mesmo ritmo do primeiro set e definiram a vitória sem maiores problemas.