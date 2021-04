Luisa Stefani cai em estreia nas duplas no Torneio de Stuttgart

A tenista brasileira Luisa Stefani foi eliminada na estreia no Torneio de Stuttgart, de nível WTA 500, nesta quarta-feira. Na chave de duplas, ela e a americana Hayley Carter foram superadas pela ucraniana Nadiia Kichenok e pela romena Raluca Olaru por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Atual 25ª do mundo no ranking individual de duplas, sua melhor posição da carreira até agora, Stefani vinha de derrota em sua participação na Billie Jean King Cup (novo nome da Fed Cup), no fim de semana passada, na Polônia. Com o revés no jogo de duplas, o Brasil perdeu o confronto por 3 a 2 na série melhor de cinco partidas.

Agora ela e Carter vão disputar o WTA 500 de Madri, na Espanha, a partir do dia 27. O torneio, assim como o de Stuttgart, é preparatório para Roland Garros, principal objetivo da gira europeia de saibro.

Em Stuttgart, pela chave de simples, a número 1 do mundo Ashleigh Barty, estreou com vitória, diretamente pela fase de oitavas de final. A australiana superou a local Laura Siegemund por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. Sua adversária nas quartas vai sair do confronto entre a checa Karolina Pliskova, 9ª do ranking, e a letã Jelena Ostapenko.

Ainda pela segunda rodada, Pliskova venceu a local Tamara Korpatsch por 7/5, 3/6 e 6/3, enquanto a campeã de Roland Garros de 2017 despachou a suíça Stefanie Voegele por 6/4 e 7/5. Também avançaram a local Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, e a checa Marketa Vondrousova.

Já pelas oitavas, também venceu nesta quinta a checa Petra Kvitova. A décima colocada do ranking bateu a grega Maria Sakkari por 6/3, 3/6 e 6/3. Já a americana Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália do ano passado, foi eliminada pela estoniana Anett Kontaveit por 7/5 e 6/4.