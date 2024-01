Luisa Stefani avança e Wild e Demoliner são eliminados nas duplas na Austrália

A tenista brasileira Luisa Stefani estreou com vitória nas duplas femininas do Aberto da Austrália. Na madrugada desta quinta-feira, a medalhista olímpica e a holandesa Demi Schuurs superaram a experiente parceria formada pela romena Sorana Cirstea e pela croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h21min de confronto.

Na segunda rodada, Stefani e Schuurs vão enfrentar as americanas Caroline Dolehide e Peyton Stearns, que avançaram ao superarem a casaque Anna Danilina e a eslovaca Viktoria Hruncakova por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. Brasileira e holandesa formam a dupla cabeça de chave número nove do torneio.

Nesta quinta, a medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021, enfrentou dificuldades no início dos dois sets. Mas reagiu, ao lado de Schuurs, e buscou a virada nas duas parciais, sem dar chance de reação às rivais. Luisa deveria ter estreado no dia anterior, mas a chuva atrapalhou a programação do primeiro Grand Slam da temporada.

O mau tempo acabou adiando nesta quinta a estreia de Marcelo Melo nas duplas mistas. Ele joga com a americana Taylor Townsend, que é parceria de Beatriz Haddad Maia nas duplas femininas. Nas duplas masculinas, Melo já foi eliminado.

Thiago Wild e Marcelo Demoliner também se despediram nesta quinta. Wild jogou com o argentino Sebastian Baez e, juntos, foram batidos pelo austríaco Sebastian Ofner e pelo francês Alexandre Müller por 6/4 e 6/2. Wild há havia sido eliminado na rodada de abertura da chave de simples, em grande confronto com o russo Andre Rublev, número cinco do mundo.

Demoliner, por sua vez, formou parceria com o neozelandês Marcus Daniell. A dupla foi superada pelos locais John Millman e Edward Winter por 6/7 (3/7), 6/2 e 7/6 (14/12). A parceria do brasileiro desperdiçou dois match points e sofreu a dura virada na estreia.