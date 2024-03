Luís Enrique despista sobre poupar Mbappé em jogo do PSG na Liga dos Campeões: ‘Quem sabe?’

O técnico do PSG, Luís Enrique, não deixou claro como pretende utilizar a estrela do time, o atacante Mbappé, contra a Real Sociedad na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, na Espanha. O time francês venceu o primeiro jogo, em Paris, por 2 a 0.

Na última rodada do Campeonato Francês, o técnico substituiu Mbappé no intervalo contra o Monaco. Sem o atacante, o líder do campeonato com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado só ficou no empate sem gols na sexta-feira. Questionado se pretende repetir a estratégia na Liga dos Campeões, Luis Enrique foi evasivo: “Talvez sim, talvez não, quem sabe?”

Artilheiro do PSG no interclubes europeu com quatro gols, Mbappé está no final de seu contrato com o time francês. Luis Enrique disse após o jogo com o Monaco que mais cedo ou mais tarde o PSG terá que se “acostumar a jogar sem Kylian”. O atacante foi o autor do primeiro gol contra o time espanhol em Paris.

O técnico da Real Sociedad, Imanol Alguacil, não quis se aprofundar sobre a situação do atacante francês. “Se o Mbappé jogar, estará descansado e conhecemos o seu potencial. E, se ele não jogar, outro jogador talentoso jogará”, afirmou o técnico.

Mesmo com a vantagem obtida em casa, Luís Enrique disse que o objetivo na Espanha é “vencer o jogo, não se classificar”. O time francês avança ás quartas de final mesmo com uma derrota por um gol de diferença. “Vai ser difícil, sem dúvida, mas quando somos crianças sonhamos com jogos assim. É preciso ser ambicioso.”

Após terminar em primeiro lugar num grupo com a Inter de Milão, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, a Real Sociedad vive uma fase complicada. Além da derrota em Paris, o time amarga duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol, no qual ocupa só a sétima colocação com 40 pontos, e foi eliminado nas semifinais da Copa do Rei. “Os jogadores e eu acreditamos na virada”, afirmou Imanol Alguacil. “Seria uma bomba estar nas quartas de final.”