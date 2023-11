Esporte Luis Díaz elogia Alisson por apoio em momento delicado do sequestro do pai: ‘Grande ser humano’

Luis Díaz foi o herói da vitória colombiana sobre o Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao anotar os dois gols da virada por 2 a 1 em Barranquilla. Mesmo sofrendo os dois gols, Alisson foi parabenizar o atacante no apito final. Ao celebrar o triunfo, o atacante fez questão de elogiar todo o apoio recebido pelo goleiro no momento delicado que viveu com o sequestro de 12 dias de seu pai.

Assim que terminou a partida, Alisson deu um forte abraço em Luiz Díaz. O goleiro afirmou que o atacante “merecia” aquela noite mágica e ainda disse que “amava” o amigo e companheiro de Liverpool.

O atacante fez questão de agradecer todo o respaldo que teve do companheiro de clube inglês. “Alisson me disse que está muito feliz porque sabe o que passei. Ele é uma ótima pessoa. Eu o admiro muito porque fora de campo ele é um grande ser humano”, afirmou Díaz.

Um dos jogadores mais experientes do Liverpool, Alisson serviu de psicólogo para o atacante não se desesperar em ver seu pai sob o poder do Exército de Libertação Nacional (ELN) antes de ser resgatado em Valledupar.

“Ele me deu todo o apoio que eu poderia ter para ter calma naqueles momentos difíceis”, reconheceu Díaz. “Lucho é um cara sem palavras, um amigo que sofreu muito nos últimos dias”, disse Alisson, ainda na saída do campo, em Barranquilla. “Tirando o resultado e deixando o futebol de lado, ele merece isso.”

Alisson lembrou da morte de seu pai, em 2021, quando recebeu enorme apoio dos companheiros de Liverpool e mesmo do clube, para fazer o papel neste momento. Ele sentiu na pele todo o drama de Díaz e admitiu que não poderia deixar de tentar amparar o companheiro.