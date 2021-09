Luis Carlos Cardoso é medalha de prata na canoagem de velocidade em Tóquio

O brasileiro Luis Carlos Cardoso conquistou, nesta terça-feira, (quarta-feira pela manhã em Tóquio) a medalha de prata na canoagem de velocidade na categoria KL1 nas Paralimpíadas de Tóquio, com o tempo de 48s031. O húngaro Peter Kiss confirmou seu favoritismo e ficou com a medalha da ouro, enquanto Remy Boulle (FRA) completou o pódio, com o bronze.

Luis ainda disputa a semifinal do VL2, nesta sexta-feira. O também brasileiro Paulo Rufino já está garantido na final desta categoria.

Após vencer a bateria na primeira rodada do caiaque KL1, Luis Carlos voltou para a água apenas para a decisão do KL1, sem precisar disputar as baterias semifinais.

O brasileiro largou em bom ritmo, mas foi superado pelo húngaro, que arrancou muito bem e abriu boa vantagem na primeira colocação. Luis buscou uma reação na prova, mas não conseguiu manter a mesma velocidade, terminando na segunda posição.