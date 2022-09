Luciano trabalha normalmente e reforçará São Paulo na ‘decisão’ da Sul-Americana

O São Paulo precisará de gols diante do Atlético-GO, quinta-feira, no Morumbi, para reverter a desvantagem de 3 a 1 do jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. E o técnico Rogério Ceni teve um grande motivo para comemorar nesta terça-feira com a participação de Luciano em toda a atividade.

O atacante se tornou desfalque de última hora na visita do time ao Cuiabá, no domingo à noite, por causa de uma tendinite na coxa esquerda. Ele acusou as dores e acabou preservado no empate por 1 a 1 no Brasileirão.

Luciano fez recuperação na segunda-feira em atividade para quem não jogou na Arena Pantanal e hoje correu e disputou toda a atividade sem acusar o problema, para alívio de Ceni, que o escalará ao lado de Calleri no Morumbi.

Ter opções ofensivas é vital para o time buscar uma vitória por ao menos dois gols de diferença, que leva a decisão aos pênaltis, ou por três para garantir a vaga direta para final contra Independiente Del Valle ou Melgar. O time equatoriano fez 3 a 0 no primeiro compromisso.

Ciente que precisa atacar e se preparando para enfrentar um forte poderio defensivo, Ceni iniciou as atividades do dia com um coletivo em campo reduzido com foco em movimentação e velocidade na busca por espaços.

Depois o comandante são-paulino utilizou o campo quase todo para armar o início das jogadas ofensivas na saída da defesa. Foram muitos ajustes técnicos para evitar que a equipe sofra gols, o que dificultaria ainda mais a árdua missão no Morumbi – foram 11 sofridos nos últimos seis jogos. No fim do treino os jogadores ainda treinaram cobranças de pênaltis.